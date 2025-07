Red Bull nedtoner ryktene om Max Verstappen til Mercedes: "Det er fortsatt 332 poeng å hente"

HQ

Da Red Bull Racing-sjef Christian Horner fikk sparken tidlig denne måneden, satte ryktene om Max Verstappens fremtid i gang igjen. Den firedobbelte F1-mesteren vil sannsynligvis ikke være i stand til å forsvare tittelen sin i år, ettersom han ligger 69 poeng bak lederen Oscar Piastri. Samtidig ligger Red Bull på fjerdeplass i konstruktørmesterskapet, med få muligheter til å ende blant de tre beste bak McLaren, Ferrari og Mercedes.

Horner får sparken etter 18 måneder med nedtur for laget, og det har blitt sagt at verken Max eller faren Jos Verstappen var fornøyd med Horner (som ble anmeldt for upassende oppførsel i februar 2024 av en kvinnelig ansatt), og noen mener at de kan ha hatt noe å si for beslutningen om å erstatte Horner med Laurent Mekies.

Men en annen teori går ut på at Max Verstappen fortsatt ikke føler seg komfortabel i Red Bull, og at han kan komme til å takke ja til et tilbud fra Toto Wolff om å kjøre for Mercedes neste år, noe som vil fylle hullet etter Lewis Hamilton. Så langt er det bare rykter og teorier, og Helmut Marko, seniorrådgiver i Red Bull, sa at vi ikke burde stole på dem.

I OE24, en østerriksk avis, minnet Marko om at Max' kontrakt utløper i 2028. "Vi har en gyldig kontrakt og vi antar at Max blir hos oss, sa han (via PlanetF1).

Rådgiveren bagatelliserte ryktene og sa at Verstappen er "fri til å møte hvem han vil", men at de forventet at han vil oppfylle kontrakten sin. Det er fremdeles 332 poeng å hente, noe som er en anstendig pakke. Vi håper oppdateringene vi kommer med på Spa og i Budapest vil ha en innvirkning, la Marko til.