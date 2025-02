Medvedev bruker ironi for å uttrykke sin bekymring etter Sinner-avtalen med antidopingbyrået

HQ

Daniil Medvedev har hele tiden vært en av de mest skeptiske aktørene gjennom hele Jannik Sinners dopingsak. Nå, etter at Verdens Antidopingbyrå har akseptert italienerens forsvar om at forurensningen var utilsiktet, har de gått med på en tre måneders utestengelse, noe som vil ha små konsekvenser for verdenseneren, og han vil ikke delta i noen store turneringer.

Medvedev ble spurt om situasjonen på pressekonferansen etter nederlaget i ATP Marseille 2025, slik alle andre spillere i turneringen har blitt. Og han brukte ironi, men uttrykte også de samme bekymringene som de fleste andre tennisspillere har akkurat nå: "Jeg håper at fra nå av, hvis WADA forteller deg 'vi har funnet dette, det er to år', vil vi svare: 'nei, jeg vil ha en måned' - jeg håper at dette er en presedens, ellers ville det være rart."

Mer seriøst forklarte han at det han håper er at dette skaper presedens, slik at "spillerne kan få et bedre forsvar i fremtiden", og at det hele handler om penger. "Det var ikke Jannik som forhandlet frem denne avtalen med WADA, men advokatene hans. Jo bedre advokat du har råd til, jo bedre for deg".

"Jeg håper alle tennisspillere kan få noen til å representere seg i disse sakene, for noen ganger er det mange som ikke har penger til advokat og representerer seg selv. Det ville være et dårlig tegn hvis Sinner er den eneste som kan gjøre dette, men et veldig godt tegn hvis alle i fremtiden er i stand til å gjøre det samme".