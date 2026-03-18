Mega Man blir med i Sonic Racing: Crossworlds neste uke

Her om dagen meldte vi at tre nye Sega-figurer kommer til Sonic Racing: Crossworlds: Red (Angry Birds) i april, Goro Majima (Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii) også i april, og Arle (Puyo Puyo) i mai. Siden dette er Sega-ikoner, vil de bli lagt til uten ekstra kostnad, komplett med et nytt kjøretøy.

Men som vi skrev den gang hadde Sonic Team og Sega også lovet en ny karakter som skulle lanseres 25. mars, som vi spekulerte i var Mega Man. Han hadde tidligere blitt bekreftet å være på vei, men uten en spesifikk dato. Og ... det er akkurat det som kommer til å skje. For via Threads har den offisielle Sonic-kontoen sluppet en supersjarmerende teaser (med et musikkvalg fans vil elske) som avslører at Capcoms mest ikoniske maskot er klar til å sette seg bak rattet i en Rush-inspirert gokart den 25. mars.

Som alle andre tredjeparts gjesteopptredener kan vi også se frem til en racerbane fullpakket med fanservice, som vi sannsynligvis vil få sjekke ut veldig snart med tanke på at premieren er om en uke. Mega Man er inkludert for alle som har sesongpasset eller har kjøpt Digital Deluxe Edition, men kan også kjøpes separat.

Og med det er det bare å begynne å glede seg. Som for å gjøre ting enda bedre, vil Mega Man også få sin egen festival som starter dagen etter at han er lagt til i spillet, nemlig 26. mars. Ta en titt på kunngjøringstraileren nedenfor, og ikke våg å spare på volumet.