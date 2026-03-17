Sonic Racing: Crossworlds i ferd med å bli utvidet med tre nye ikoniske DLC-drivere

HQ

Sonic Team og Sega lovet allerede for to uker siden at en ny driver ville bli utgitt for Sonic Racing: Crossworlds den 25. mars. Vi spekulerte da i at det kunne være den tidligere bekreftede karakteren Mega Man, gitt at Capcom ganske nylig hadde holdt et arrangement med den blå bomberen.

Men ... det er kanskje ikke tilfelle. Sega har nemlig nå kunngjort at det kommer tre nye førere til spillet, og vi tror du vil bli glad for å se dem alle. De er Red (Angry Birds) i april, Goro Majima (Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii) i april, og Arle (Puyo Puyo) i mai - sammen med ny musikk.

Sistnevnte inkluderer ekte fanfavoritter som OutRun-sporet "Magical Sound Shower", "Like the Wind (Reborn)" fra Power Drift og "Soul on Desert" fra Sega Rally, så man kan trygt si at Sega har gravd dypt i retroarkivene sine. Du kan sjekke ut alle disse førerne og banene i videoen nedenfor.

Vi bemerker imidlertid at Sonic Team unngår å kommentere tillegget som skal slippes 25. mars, så enten har det blitt utsatt og erstattet av en av de to april-figurene ... eller så kommer det en annen overraskelse neste uke, i så fall vil vi sannsynligvis høre mer om det veldig snart.

Hva synes du om disse tre nye førerne, som selvfølgelig vil bli lagt til som gratis DLC siden de er Segas egne figurer? Bare tredjepartsfigurer koster penger.