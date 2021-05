Meget lovende The Ascent lanseres i juli

Du ser på Annonser

Det er ingen hemmelighet at svenske The Ascent pirret nysgjerrigheten min fra første stund, og forventningene ble ikke akkurat senket etter den første gameplaytraileren, så det var skuffende da spillet ble utsatt vekk fra lanseringen av Xbox Series i november. Heldigvis trenger vi ikke å vente mye lengre.

Nå forteller Neon Giant at The Ascent vil lanseres på PC, Xbox One og Xbox Series den 29. juli, og som kjent blir det tilgjengelig på Xbox Game Pass fra første stund. Dermed virker det som om jeg får kose meg en god del med spillet før Kena: Bridge of Spirits slippes den 24. august.