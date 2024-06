HQ

Ben er langt fra den eneste som ble litt skuffet da Overwatch 2 kom i oktober 2022, da det virket som om mange av de som elsket Overwatch ikke likte endringene som ble gjort. Det har tilsynelatende ikke hindret millioner av mennesker i å i det minste teste free-to-play hero shooteren.

Blizzard avslører at mer enn 100 millioner spillere har prøvd Overwatch og/eller Overwatch 2 gjennom årene. Dette betyr at omtrent 40 millioner har blitt med i Overwatch-universet de siste tre årene, da det første spillet passerte 60 millioner tidlig i 2021.

Vi vet også at Overwatch 2 overgikk 35 millioner spillere en måned etter lanseringen, så dette kan bety at 5 millioner spillere har testet det for første gang de siste 19 månedene.

Tror du dette lever opp til Blizzards/Xbox' forventninger, og hva synes du om Overwatch 2?