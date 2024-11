Mer enn 50% av amerikanske Xbox Series-spillere spilte Call of Duty: Black Ops 6 siden lanseringen

HQ

Som du vet, har vi allerede rapportert ved flere anledninger at Call of Duty: Black Ops 6 hadde en enestående premiere.

Allerede før det ble lansert, rapporterte britiske bredbåndsleverandører om rekordtrafikk som følge av spillets lansering, etterfulgt av Microsofts avsløring om at spillet hadde den beste lanseringen noensinne for serien nesten uansett målestokk (Game Pass abonnementene økte, salget økte og antall spillere økte), SteamDB avslørte at spillet hadde over 300 000 samtidige spillere ved lanseringen (mer enn noe tidligere spill i serien) - og alt dette har bidratt til at Call of Duty -serien nå er blitt den nest største franchisen i spillhistorien med over en halv milliard solgte eksemplarer. Ikke så verst.

Men nå kommer Circana-sjef og analytiker Mat Piscatella, som har bedre data enn noen andre om spillsalg i USA, med bekreftelse på at Black Ops 6 har klart enda en direkte forbløffende bragd. Via Bluesky avslører han at mer enn én av to amerikanske Xbox Series S/X-spillere spilte Black Ops 6 den 28. oktober:

"I følge Circanas Player Engagement Tracker, den 23. oktober, startet 19% av USAs aktive Xbox Series-spillere og 18% av USAs aktive PlayStation 5-spillere Call of Duty HQ.

Den 28. oktober gjorde 52% av aktive XBS-spillere og 34% av aktive PS5-spillere det. Begge var all-time highs for Call of Duty HQ.

Xbox-tallet er åpenbart en ny rekord, og blir hjulpet av det faktum at spillet er inkludert med Game Pass, men faktum er at PlayStation 5-tallet også er en rekord (tidligere nådde det en topp på 27%). PlayStation ser ikke ut til å tape på at spillet er inkludert med Game Pass, men ser snarere ut til å dra nytte av det og øke, noe som blant annet kan være et resultat av økt oppmerksomhet fra flere som spiller, og at mange ønsker å spille med vennene sine, ettersom Black Ops 6 støtter kryssspill.

Likevel er dette vanvittig imponerende fra Xbox, eller som Piscatella uttrykker det: "Over HALVDELEN av alle daglig aktive spillere på en plattform som spiller ett spill, er et vanvittig engasjement."