Mer enn 6 millioner spillere har besøkt den forbudte sonen i S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Det er aldri lett å utvikle AAA-titler, men det ukrainske studioet GSC Game World måtte likevel forholde seg til en mengde elendighet som følge av krigen mellom Russland og landet. Dette førte til flere forsinkelser for S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl før det endelig ble utgitt i november for både PC og Xbox Series S/X.

Etter å ha toppet Steam-listene før det i det hele tatt hadde premiere, mistenkte vi at spillet ville bli en stor suksess, og det ble det også. På mindre enn to dager solgte det over en million eksemplarer (husk at det også er inkludert i Game Pass, noe som ikke gjenspeiles i resultatene). Siden den gang har det fortsatt å tiltrekke seg spillere, og nå kunngjør den offisielle Instagram-kontoen at det har nådd over seks millioner spillere.

Vi vet ikke hvordan fordelingen er mellom salg og Game Pass, men antakelig har det fortsatt å selge godt selv etter den første millionen. Med tanke på vår anmeldelse synes vi selvfølgelig at dette er veldig velfortjent.

Har du opplevd dette spennende actioneventyret i den forbudte sonen rundt atomkraftverket Chornobyl ennå?