Mer enn en Clásico: Barça vil kjempe for å gjenvinne en milepæl mot et ubeseiret Real Madrid

I helgens Clásico får FC Barcelona muligheten til å avslutte en perfekt uke, etter endelig å ha slått sin europeiske nemesis Bayern München 4-1, seks kamper og ni år senere. Nå får det sterkeste Barça på mange år sjansen til å ta revansje mot Real Madrid, som de har tapt de fleste Clásicos de siste fire årene.

Det blir imidlertid ikke lett, ettersom de skal reise til Santiago Bernabéu, der Real Madrid har vunnet alle kampene denne sesongen i LaLiga. Dessuten er Madrids moral også høy etter hattricket til Vini Jr. og er ivrige etter å utjevne Ligaen, i det minste i poeng.

Real Madrid er fortsatt ubeseiret i Ligaen i 42 kamper, mer enn et år

Hvis Madrid vinner, vil Barcelona fortsatt være på topp på grunn av målsnittet. Hvis Barça vinner, vil de ha en luke på seks poeng, kanskje nøkkelen til å gjenerobre LaLiga igjen.

Det er imidlertid en annen statistikk som spiller til fordel for Real Madrid: de har en ubeseiret statistikk i LaLiga, ettersom de ikke har tapt en eneste kamp på de siste 42 kampene: 31 seire og 11 uavgjort. Sist gang Madrid tapte i LaLiga var 24. september 2023, mot Atlético de Madrid, 3-1.

Hvis Real Madrid vinner eller spiller uavgjort på lørdag, vil rekorden bli utvidet til 43 kamper. Og det vil bety at de vil tangere rekorden for flest kamper uten tap i den spanske førstedivisjonen, som for øyeblikket innehas av FC Barcelona, fra 2017 og 2018.