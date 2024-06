Mer enn en million spillere er allerede interessert i Marvel Rivals

HQ

Det nylig annons erte skytespillet, Marvel Rivals, har kunngjort at en lukket beta vil bli lansert neste måned. Det er tross alt veldig vanskelig å vite om et spill som dette kommer til å bli en suksess, ikke bare fordi det er et skytespill, en sjanger med mye konkurranse, men også på grunn av selve temaet, superhelter. Hvis de virkelig gjør en god jobb, trenger det ikke å være et hinder, men bortsett fra Marvels Spider-Man 2, er de siste referansene skuffende, for eksempel Suicide Squad: Kill the Justice League.

Til tross for nylige resultater i sjangeren ser det ut til at NetEase gjør en god jobb. Faktisk kunngjorde de nylig at over en million mennesker allerede har lagt til Marvel Rivals på ønskelisten sin på Steam. Det ville være å spekulere for mye å si at hypen kommer til å fortsette og at tittelen kommer til å bli en hit, men det ser ut til at dette helteskytespillet er på rett vei.

For øyeblikket vet vi ikke hva den nøyaktige utgivelsesdatoen vil være, men vi vet at den vil være tilgjengelig på både konsoller og PC. Når det gjelder betaen, vet vi ikke hvilken dag i juli den vil være tilgjengelig, men de har bekreftet at den vil inkludere støtte for kryssspill og vil tillate deg å spille med alle karakterene.

Takk GamingBolt.