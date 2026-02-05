Mer fotball på Nintendo Switch med Captain Tsubasa 2: World Fighters

Det er ikke EA FC og det er ikke eFootball, men Captain Tsubasas endeløse, spenningsfylte kamper kommer til Nintendo Switch. Captain Tsubasa 2: World Fighters ble bekreftet på dagens Nintendo Direct Partners Showcase. Hvis du likte den forrige tittelen, kan du forvente deg flere superteknikker, mer anime-drama og mer fotball fylt med ikoniske figurer når spillet lanseres i år.

Kommer du til å spille noen kamper med kaptein Tsubasa?