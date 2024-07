Mer statistikk avslørt for Fallout-seriens karakterer

HQ

Tilbake i april, kort tid etter premieren på den svært vellykkede Fallout-serien på Prime Video, rapporterte vi at de tre hovedpersonene (Lucy MacLean, The Ghoul og Maximus) hadde blitt lagt til Fallout Shelter som såkalte Legendary Dwellers.

Dette betydde at Bethesda offisielt avslørte statistikken deres, som så ut til å være ganske nøyaktig, med Walton Goggins' tolkning av The Ghoul som var akkurat så karismatisk som du kanskje hadde forventet. Nå har Fallout Shelter blitt utvidet med ytterligere to legendariske Dwellers fra serien, nemlig Chet og Norm. Her er deres respektive statistikk:

Chet

Strength 7

Perception 4

Endurance 5

Charisma 7

Intelligence 5

Agility 5

Luck 7

Norm

Ser dette ut i tråd med hva du hadde forventet?

Takk Kotaku