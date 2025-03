MercurySteams Blades of Fire henter inspirasjon fra 80-tallets fantasy

HQ

Nylig fikk vi sjansen til å sette oss ned og spille noen timer med Blades of Fire, det kommende fantasy-actionspillet fra MercurySteam. Hvis du vil lese tankene våre, kan du gjøre det her, men ved siden av spilløkten vår fikk vi også sette oss ned med spillregissør Enric Alvarez.

I intervjuet vårt spurte vi om det var noen store påvirkninger for historien til Blades of Fire, som Alvarez sa: "Alt var vårt. Frøet som ga opphav til alt, både fortelling og spill, var stålet som ble til stein. Det var opprinnelsen til alt. Så jeg vil gjerne si at vi er 50 % spillutviklere og 50 % historiefortellere."

Spillets historie utspiller seg i en verden der en heks får kraften til å forvandle stål til stein, og bruker kraften til å gjøre seg selv til dronning og til å ødelegge våpnene til fiendene sine.

"I tilfellet Blades of Fire vokste både fortellingen og spillopplevelsen sammen fordi kimen var en felles ting. Det var stålet som ble til stein," fortsetter Alvarez. "Så vi skapte historien, vi skrev historien basert på det, og vi utviklet spillingen i smia, selvfølgelig, basert på det ... Selvfølgelig, jeg mener, du blir alltid påvirket av bøkene du leser og filmene du har sett. I så måte nevner jeg alltid Excalibur fra John Boorman som en av de filmene jeg liker å nevne. Tro det eller ei, Ladyhawke er en annen. Fantasyfilmene fra 80-tallet, muligens 80- og 90-tallet, var en inspirasjonskilde for oss."

Selv om Ladyhawke kanskje ikke vil bli husket som det beste innen 80-tallsfantasy, er det interessant å høre hvilke filmer og verdener som ga Alvarez og teamet hans noen ideer til spillet. Selv med alle disse inspirasjonskildene forblir Blades of Fire imidlertid unikt, og du kan finne ut mer om verdenen i hele intervjuet vårt nedenfor :