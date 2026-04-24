Meta permitterer 8000 ansatte mens de fortsetter å investere i AI

Det var bare for rundt en måned siden at en rapport begynte å sirkulere med antydningen om at Meta var i ferd med å foreta en enorm bølge av permitteringer, kutte rundt 20% av den globale arbeidsstyrken, fjerne rundt 16,000 XNUMX ansatte, og alt i et forsøk på å gjøre ytterligere finansiering tilgjengelig for sine kunstige intelligensbestrebelser.

Selv om denne rapporten ikke var helt nøyaktig, hadde den tydeligvis en viss troverdighet, ettersom det nå rapporteres at Meta har startet prosessen med å permittere 8000 ansatte, eller 10% av den totale arbeidsstyrken, alt for å frigjøre ressurser til mer AI-relaterte investeringer.

Denne nyheten ble brutt av Bloomberg, og snart bekreftet av BBC News, med ansatte som angivelig ble informert i går, 23. april, og dette trekket falt også sammen med at Meta stengte rundt 6,000 åpne stillingsannonser.

Meta har jevnt og trutt redusert arbeidsstyrken gjennom årene, med hyppige permitteringsrunder. Denne bølgen vil være den største selskapet har startet siden 2023, og viser at utgiftene til AI blir stadig viktigere for teknologien og sosiale medier.