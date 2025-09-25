Metal Gear Solid Δ: Snake Eaters flerspillermodus Fox Hunt kommer i slutten av oktober

HQ

I forrige måned vendte vi tilbake til krisen i den kalde krigen som startet det hele, da vi fikk spille nyinnspillingen av det tredje Metal Gear Solid-spillet på Metal Gear Solid Δ: Snake Eater. Nyinnspillingen passerte raskt 1 million solgte eksemplarer, og neste måned får vi oppleve flerspillermodusen Fox Hunt på nett.

I følge en pressemelding fra Konami kommer Fox Hunt til Metal Gear Solid Δ: Snake Eater den 30. oktober, og er en helt ny modus som sender spillerne inn i jungelen for litt mer ikonisk Metal Gear-stealth-action. Du får i oppgave å skaffe deg våpen og utstyr ute i felten og overleve andre spillere.

Det vil være to forskjellige moduser ved lansering med opptil 12 spillere per lobby. I Survival Capture sporer du opp Kerotan-frosker, og antallet krymper over tid, noe som fører til desperate kamper om de gjenværende froskene etter hvert som kampen skrider frem. Survival Intrude endrer seg også over tid, med en kamp delt inn i faser. I hver fase må du holde stand i en bestemt sone på kartet, og disse sonene krymper etter hvert, noe som gjør katt-og-mus-leken enda mer intens.

Metal Gear Solid Δ: Snake Eater er ute nå på PC, PS5 og Xbox Series X/S.