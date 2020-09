Metal Gear Solid og Metal Gear Solid 2 er nå på PC

Du ser på Annonser

På onsdag skrev jeg om at det taiwanske sensurorganet hadde satt sin dom over PC-utgaver av en rekke Metal Gear-, Castlevania- og Contra-spill, og det viser seg ikke bare at våre venner i øst hadde rett. Spillene var sannelig ikke langt unna heller.

Nå kan du nemlig skaffe deg Metal Gear, Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2: Substance og Konami Collector's Series: Castlevania and Contra (Castlevania, Castlevania II: Simon's Quest, Castlevania III: Dracula's Curse, Contra og Super C) på PC takket være GOG.com til følgende priser: