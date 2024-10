Metaphor: ReFantazio-regissøren snakker om sitt kritikerroste spill

HQ

Som du sikkert vet har Microsoft en offisiell podcast der de snakker om alt som har med Xbox å gjøre. Nå har den nye episoden blitt sluppet, og denne gangen er den mer interessant enn vanlig.

Som gjest har Official Xbox Podcast Atlus-veteranen Katsura Hashino, som for tiden jobber som regissør og produsent for mesterverket Metaphor: ReFantazio - som har premiere i dag. Episoden er et såkalt dypdykk, og Hashino går virkelig i detalj om sin snart tre tiår lange karriere som utvikler og snakker blant annet om hva det er som gjør at japanske rollespill fortsetter å tiltrekke seg spillere til tross for at bransjen har utviklet seg så enormt, avslører malere hvis verk har hatt innvirkning på utformingen av eventyret, snakker om hovedpersonens virkelige navn og mye, mye mer.

Videoen er drøyt femten minutter lang og vel verdt å ta seg tid til for alle som er ute etter perspektiv på spillverdenen og spesielt Metaphor: ReFantazio fra en av de virkelige gigantene innen japanske rollespill.

...glem heller ikke å lese vår anmeldelse av Metaphor: ReFantazio, der vi forklarer hvorfor du virkelig ikke kan la være å spille dette.