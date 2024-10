Metaphor: ReFantazio setter ny Steam-rekord for Atlus og Sega

HQ

Tidligere i dag rapporterte vi at Metaphor: ReFantazio har fått en flying start og allerede har solgt i en million eksemplarer - noe som er ganske utrolig med tanke på at det er en helt ny spillserie som faktisk ble utgitt i dag.

Et annet bevis på hvor populært spillet er, finner du nå på SteamDB, som avslører at det i skrivende stund er i underkant av 60 000 samtidige spillere. Det er bedre enn noe annet Atlus- og Sega-spill ifølge hazzadorgamin9 på Threads, som bemerker at Like a Dragon: Infinite Wealth og Persona 3 Reload i beste fall nådde 46 000 og 45 000 samtidige spillere - noe som allerede var ansett som utrolig bra.

Vi antar at denne rekorden vil vokse ytterligere i løpet av helgen, og det er selvfølgelig hatten av for Atlus som virkelig fortjener denne suksessen. Les vår anmeldelse, så vil du forstå hvorfor vi mener det...