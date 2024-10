Metaphor: ReFantazio selger én million eksemplarer på én dag

HQ

Metaphor: ReFantazioPersona 5, det nyeste spillet fra Persona 5-regissør Katsura Hashino hos Atlus, lanseres i dag, 11. oktober, på PS5, PS4, Xbox Series X/S og PC.

Og det er tydelig at hypen var ekte: Atlus har nettopp bekreftet at spillet allerede har solgt én million eksemplarer på verdensbasis. Dette er kunngjort i en pressemelding i Japan, og gjelder både digitale versjoner og fysiske eksemplarer som er sendt ut.

Det er ikke kjent hvor mange eksemplarer som er solgt i Japan og andre territorier. Det som en gang ble ansett som "nisje" på vestlige territorier, er imidlertid nå et globalt fenomen, takket være populariteten til de nylige Shin Megami Tensei- og Persona-utgivelsene, inkludert nye spill og nyinnspillinger.

Metaphor: ReFantazio er en ny IP, men salgsargumentet er Atlus og skaperne av Persona. Persona 5-serien (inkludert nyutgivelser som Royal og spin-offs som Strikers og Tactica) har solgt 10 millioner spill på verdensbasis, og etterfølgeren er dømt til å oppnå samme suksess.

Pressemeldingen nevner også de utrolige poengene spillene har fått på Metacritic. Du kan lese anmeldelsen vår på Metaphor: ReFantazio, som for tiden er et av årets best anmeldte spill.