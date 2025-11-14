Metroid Prime 4: Beyond Siste forhåndsvisning: Samus vender tilbake i et velkjent, men morsomt fjerde kapittel

HQ

Det nærmer seg mer og mer et tiår siden Metroid Prime 4 ble annonsert. Det var helt tilbake i 2017 da Nintendo avslørte spillets eksistens for verden, og vi nærmer oss nå slutten av 2025, og det er endelig på tide at det gjør sin ankomst. Lanseringen er planlagt til 4. desember, og jeg har fått muligheten til å prøve den første delen av spillet, og har fått en tidlig forsmak på den actionfylte spillopplevelsen og de nye mekanikkene som ser ut til å utvikle Metroid Prime -formelen.

Før vi går nærmere inn på dette, er det imidlertid verdt å merke seg at denne forhåndsvisningen ikke nådde det åpne området som inneholder Samus' sykkel, kjent som Vi-O-La. Den ble avsluttet akkurat da vi var på vei til sonen der dette kjøretøyet er tilgjengelig, men Nintendo ga en rask forklaring på hva dette området innebar og hvordan det er satt opp. Den beste måten å beskrive det på er at det ligner Hyrule Field fra The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Det er et åpent område som du reiser rundt for å nå de ulike fangehullene, og disse er steder du må besøke for å skaffe deg nøkler for å aktivere en teleporter for å unnslippe "verdenen" som Samus har blitt fanget i. Jepp, det er en ganske typisk "gå til et nivå og samle en gjenstand"-formel, men med det ekstra forbeholdet at det er en Metroidvania-lignende progresjon der det er hemmeligheter og ekstramateriale i hvert nivå som bare kan skaffes når du oppdager og får nye evner og oppgraderinger.

Hvorfor er Samus fanget, spør du? Historien begynner med at Samus besvarer et nødanrop og snart får i oppgave å hjelpe en gjeng soldater med å beskytte og evakuere en merkelig og mektig gjenstand fra en base som er under beleiring. Men alt går raskt i vasken når dusørjegeren Sylux dukker opp og ødelegger gjenstanden, slik at Samus og de som befinner seg i nærheten blir transportert til en mystisk ny verden.

Dette stedet er Viewros, en fjern planet som har mange nyanser av Pandora. Åpningsområdet på Viewros er en tett jungel fylt med bioluminescerende flora og farlig fauna, og alt sammen i skyggen av et enormt tre som føles veldig likt Hometree fra Avatar. Det er i dette området at du virkelig begynner å gli tilbake til Metroid -stilen, mens du vandrer gjennom forskjellige områder, bekjemper alle trusler som står i veien for deg, og støter på hindringer som du ikke kan overvinne... ennå. Du navigerer, utforsker, vandrer rundt til du finner den riktige veien, og dette fører til at du får kraftige oppgraderinger som gir deg tilgang til de tidligere utilgjengelige områdene. Det er et Metroid -spill, og du forventer Metroidvania-lignende progresjon, og det er i aller høyeste grad til stede her, selv om det er mye mer nedskalert og forenklet enn for eksempel det originale Metroid Prime eller til og med Metroid Dread. Selv om dette bare var en forsmak, så dette kan endre seg etter hvert som timene ruller videre.

Noen av evnene og oppgraderingene som Samus får er enkle og velkjente, det være seg missiler som kan knuse harde overflater eller psykiske bomber som kan plasseres i Morph Ball form. Hovedforskjellen nå er imidlertid at Samus har blitt velsignet med psykiske krefter av den eldgamle rasen Viewros, vesener kjent som Lamorn, og med disse kreftene til rådighet kan hun samhandle og manipulere deler av verden på en Force-lignende måte. Det er et ganske rudimentært system som i bunn og grunn er en forlengelse av skannerverktøyet som Metroid Prime -veteranene er altfor godt kjent med.

Du samler altså på deg evner og oppgraderinger og fortsetter videre gjennom nivåene, mens du oppdager historie og informasjon som er relatert til den situasjonen Samus befinner seg i. Det er veldig tradisjonelt Metroid Prime i så måte, i hvert fall frem til du møter et annet medmenneske, en soldat som ble transportert inn i dette riket som Samus. En kort stund er det den samme isolasjonen og stillheten som i de elskede Metroid Prime -spillene. Foruten kvitringen og bakgrunnslydene fra jungelen er det bare dunkingen fra Samus' blaster som bryter stillheten, og ærlig talt er det akkurat det man ønsker seg av et nytt kapittel i denne serien. Det er også grunnen til at soldatkompanjongen som prater i vei og skriker når det er fare på ferde, sannsynligvis vil irritere mange veteraner Metroid Prime fans, da det egentlig er som å gi Doom Slayer en Cortana-lignende kompanjong som ikke lar deg bare omfavne det oppslukende øyeblikket.

Handlingen flyter likevel godt, og nivåstrukturen fungerer uten problemer. Det er en evne til dybde som krever prøving og feiling for å forstå og mestre, og det er også mange hemmeligheter i ermet. Verdensdesignet er fantastisk og fargerikt, kontrollene er smidige og responsive (selv om musekontrollene kanskje trenger noen justeringer for å gjøre dem mindre brysomme), og det er mulighet for to grafiske moduser, som begge fungerer ekstremt bra. Metroid Prime 4: Beyond er ikke et nådeløst raskt spill, så du kan komfortabelt spille i 4K/60FPS mens du er forankret, eller bytte det opp og senke kvaliteten en smule for å omfavne 120FPS i stedet. Begge alternativene fungerer fantastisk etter min erfaring med dem.

Som et siste poeng er det verdt å nevne at det vil være noen flotte sjefskamper i dette spillet som krever innovative løsninger for å overvinne. I løpet av denne økten hadde jeg den luksusen å møte to store fiender, en som ganske enkelt krevde at man løp og skjøt mens man siktet på klare svake punkter for å gjøre den sårbar for skade, og en annen som krevde at man brukte en av Samus' psykiske krefter for å skape en periode med sårbarhet. Begge var underholdende og spennende, og hvis de er gode eksempler på hva som kommer til å skje, vil sjefskampene uten tvil bli et av høydepunktene i dette spillet.

Likevel tror jeg at Metroid Prime 4: Beyond kan variere i fansenes øyne, avhengig av person. Hvis du ikke er en die-hard Metroid -fan (som meg selv), en som setter pris på og liker spillene, men ikke lever og ånder for denne serien, er det mye å elske i dette spillet, og det bør gi en tilfredsstillende actionopplevelse. Hvis Metroid er en del av din personlighet og du har ventet i åtte år på dette spillet, vil det sannsynligvis være deler som gnir deg på feil måte og kanskje ikke lever opp til de skyhøye forventningene som er satt av tidligere eksepsjonelle utgaver. Meningene om dette spillet vil variere, men bortsett fra det, var det en ting som skilte seg ut for meg, at dette ikke føltes som et spill som krevde åtte år (minst) med utvikling, og det slo meg heller ikke som et prosjekt som vil være et ekte eksempel på hva Switch 2 kan bringe til bordet. Det er kanskje en smule trygt og velkjent, men det var også morsomt, så i likhet med Switch 2 -æraen som helhet så langt, bør du nok ikke forvente å bli blåst bort, selv om du vil ha det gøy med Metroid Prime 4: Beyond.