Metroid Prime 4: Beyond vil være tilgjengelig for å spille på den kommende Fan Expo Canada

Hvis du er i Toronto i august, kan vi kanskje anbefale en god plan hvis du er en fan av tegneserier, sci-fi, skrekk, anime, spill eller cosplay. I år er det igjen Toronto Fan Expo Canada som går av stabelen. Utover alle aktivitetene de har forberedt, er den som helt sikkert vil interessere spillere og Nintendo-entusiaster mest, tilstedeværelsen for første gang i et arrangement med publikum på Metroid Prime 4: Beyond. Og enda mer, og holder utgivelsesvinduet fast på 2025.

Ja, dette vil sikkert skape mindre oppstyr etter Gamescom, som starter en uke tidligere den 20. august, og som Nintendo har bekreftet at de vil delta på (og hvor vi forventer at de også vil vise frem spillet). Men hvis du av en eller annen grunn er på den andre siden av Atlanterhavet og ikke har lyst til å hoppe på en interkontinental flytur for å spille Metroid Prime 4: Beyond litt før utgivelsen, skal du vite at du har et godt alternativ her.

Gleder du deg til den offisielle kunngjøringen av utgivelsesdatoen for Metroid Prime 4: Beyond? Sjekk ut våre første inntrykk da vi testet det i Paris i forkant av lanseringen av Nintendo Switch 2.