Metroid Prime 4 nærmere offisiell lansering.

HQ

Det har praktisk talt vært i produksjon i hele livssyklusen til Nintendo Switch, ettersom Metroid Prime 4 ble avduket på E3 2017. Siden den gang har det vært store problemer som har tvunget prosjektet til å starte på nytt flere ganger. Først uten Retro Studios, deretter med Bandai Namco involvert, og så med et nytt Retro som vokste i volum og ambisjoner helt til de måtte be om hjelp fra andre eksterne studioer. Det har gått mer enn seks år mellom det ene og det andre, og selv om Nintendo fortsatt oppgir det i sine finansielle rapporter som "skal kunngjøres", kan målstreken allerede være svært nær.

Denne uken dukket det opp en video på SuperMetalDave64 sin Youtube-kanal som rapporterer at utviklingen av Metroid Prime 4 er fullført, og at det også er bekreftet at et støttestudio jobber med Retro Studios. Next-Gen Dreams 3D er et team som spesialiserer seg på å lage trailere og filmscener, og som tidligere har jobbet på oppdrag for Ubisoft og Take-Two. Ifølge selskapets CEO-portefølje dukket samarbeidet med Retro Studios opp i september 2022, noe som indikerer at en trailer kan ha blitt ferdigstilt for nesten halvannet år siden.

Den andre nyheten om Metroid Prime 4 er kanskje mindre jordnær, men ikke mindre interessant. En tester ved navn Edwin Aldwell hevder at han har spilt en demo av spillet i over 10 måneder og rapportert om feil. Han nevner til og med en spesifikk programvare for feilsøking som heter Jira.

Disse to nye bevisene betyr ikke nødvendigvis at vi får en offisiell avduking av Metroid Prime 4, men vi kan tenke oss at tittelen vil være en ideell følgesvenn til lanseringen av en antatt Nintendo Switch 2 i år.

.

Takk, Nintendolife.