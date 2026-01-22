Metroid Prime 5 er ikke under utvikling; Tanabe håper Tabata vil fullføre Sylux-buen

HQ

Kensuke Tanabes avskjed som Nintendos transoceaniske veteranprodusent er ikke den eneste nyheten som kommer ut av intervjuet med Metroid Prime 4: Beyond -teamet i marsutgaven av det japanske magasinet Nintendo Dream (publisert i går). Den omfattende artikkelen gir, som man kunne forvente, også nye detaljer om spillets kronglete utvikling frem til Retro Studios brakte det til utførelse, hvorav noen stemmer overens med tidligere spekulasjoner og antakelser, mens andre avslører sannheten.

Det kanskje viktigste for fansen i dag er at selv om Metroid Prime 5 ennå ikke er under utvikling eller planlegging, var Beyond tenkt som en del av en større fortellingsbue dedikert til Sylux som kunne romme flere deler i fremtiden, kanskje inkludert en andre trilogi.

Tanabe, som ikke lenger vil være involvert i favorittserien sin, håper at hans etterfølger, Risa Tabata, vil være i stand til å fullføre disse historiene sammen med Retro Studios, slik at døren står åpen for at FPA-grenen kan leve videre. Selv om noen innsidere eller lekkasjer som "Nash Weedle" antydet at Metroid Prime 5 allerede hadde begynt utviklingen parallelt (noe som allerede var utenkelig med tanke på studioets struktur i sluttfasen av Beyond eller Nintendos tradisjon med denne og andre franchiser), dette intervjuet gjør det klart at dette ikke var tilfelle, og at en overgangsperiode mellom produsenter og, naturlig nok, Nintendos godkjenning av en hypotetisk femte del vil være nødvendig, noe fansen ønsker og til og med forventer med tanke på den relative suksessen til den fjerde.

Samus Aran fullførte endelig sitt fjerde Prime-oppdrag.

Sylux-sagaen: De ufortalte historiene om jegeren i Metroid Prime... 5?

Når det gjelder historiene knyttet til dusørjegeren Sylux, skurken i den siste delen, forklarer Tanabe, en filmentusiast, først at han med slutten av Metroid Prime 4: Beyond ønsket å skape bevisst nøling eller konflikt i det avgjørende øyeblikket før han trykket på knappen for å avslutte spillet. De av dere som har spilt Switch eller Switch 2 vet allerede hva og når han sikter til, og Tanabe forsikrer oss om at han allerede hadde forsøkt noe lignende i det nylig restaurerte The Legend of Zelda: Link's Awakening, og at han foretrekker filmer med avslutninger som setter spor etter seg fremfor lykkelige avslutninger. Likevel forventet han potensielle negative reaksjoner på den splittende avslutningen.

Den japanske utvikleren hadde lenge visst at Beyond ville bli hans siste Metroid, og dermed hans siste sjanse til å utforske Sylux' karakter. [Spoilers] Dermed ville MP4 være den første delen av "Sylux-sagaen", som likevel kunne fortsette uten den useriøse soldaten, selv om Tanabe ikke anser hans kamp med Samus for å være over på slutten av spillet. Historien går selvfølgelig tilbake til unnfangelsen av Metroid Prime Hunters (2006) :

"Da vi utviklet Metroid Prime Hunters, skapte spilldesignerne på NST, utviklingsstudioet på den tiden, komplette historier for alle jegerne som dukket opp i spillet. Dette inkluderte scenariet der Sylux "bærer nag til Samus og Den galaktiske føderasjonen". På den tiden ønsket jeg å utvide Metroid Prime-universet ytterligere og skape ulike spin-off-verk i fremtiden. Så selv om jeg trodde at han kanskje allerede hadde sitt eget sett med bakgrunnsdetaljer, ba jeg dem om å "ikke ferdigstille detaljene ennå". Mens jeg la grunnlaget for Metroid Prime 3 og 100 %-slutten i Metroid Prime: Federation Force, tenkte jeg hele tiden: "En dag vil jeg lage et spill om historien rundt Samus og Sylux". Etter det tok det lang tid før jeg fikk muligheten til å lage dette spillet."

I denne forbindelse, men allerede de siste årene, ønsket utviklerne å utvide fortellingen og styrke båndet til Samus Aran fra de forskjellige Galaktiske føderasjonssoldatene som dukker opp i eventyret gjennom ulike tilleggshendelser, men stramme tidsfrister gjorde at disse hendelsene til slutt ble kuttet.

Sylux, for mange en svak karakter/boss.

Dårlige designbeslutninger kan ikke tilskrives Retro Studios

En annen bekreftelse som kommer frem i intervjuet med Kensuke Tanabe er eksistensen av et prosjekt som ble startet på nytt to ganger og bygget på kontroversielle designbeslutninger som Nintendo ikke lenger ønsket å reversere nok en gang. Dette stemmer overens med det vi allerede visste, at Retro Studios måtte fortsette Metroid Prime 4 med Bandai Namcos prosjekt som et skjelett, og at Nintendo ikke var overbevist av den åpne verdenen til Metroid Prime 4: Beyond, men ikke hadde råd til å gå tilbake igjen.

Selv om Retro utviklet og foredlet de opprinnelige ideene (og bidro med sine egne), er det tydelig at det var Nintendo som fortsatte å opprettholde strukturelle aspekter som den åpne ørkenverdenen (kritisert for å være for tom) eller nivådesignet (kritisert for å være for lineært), med bruken av Sylux, slutten eller Vi-O-La-sykkelen som var veldig personlige valg av Tanabe selv, som i de tidlige utkastene var veldig påvirket av Zelda: Breath of the Wild, som han allerede erkjente i offisielle intervjuer.

Annen informasjon som allerede er kjent fra spillets studiepoeng, er at utviklingsteamet inkluderte mer enn 100 medlemmer fra Retro Studios i Austin, Texas (USA) og noe assistanse fra Next Level Games (Vancouver, Canada), i tillegg til et stort antall kontraktsutviklere og kunstnere (mer enn 300).

Hva synes du om denne tilleggsinformasjonen om utviklingen av Metroid Prime 4: Beyond? Tror du det kommer et Metroid Prime 5? Og i så fall, hvilken retning bør det ta?

Til tross for alle problemene og kritikken, er både teknologi og talent fortsatt i Retro Studios, og driften ser ut til å fortsette, og det er nok til at fansen kan be om og håpe på et Metroid Prime 5.

[Kilde: Nintendo Dream printmagasin via Weibo]