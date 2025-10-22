Microsoft: "Den neste Xboxen kommer til å bli en veldig premium, veldig high-end kuratert opplevelse"

HQ

Microsoft har ved flere anledninger den siste tiden kommentert at de har en ny Xbox på trappene. Vi har ingen offisielle detaljer om den, men i begynnelsen av 2024 sa Xbox-sjef Sarah Bond at vi kan se frem til "det største tekniske spranget du noensinne har sett."

Dette har selvfølgelig ført til livlige diskusjoner, men de siste dagene har det dukket opp lekkasjer som ser ut til å støtte henne, og to uavhengige maskinvareinnsidere hevder at den vil være betydelig kraftigere enn PlayStation 6. Nå har Sarah Bond selv kastet bensin på bålet igjen, og bekrefter at vi kan se frem til en kraftig maskinvare for krevende gamere, og ser til og med ut til å antyde en slags hybridløsning mellom PC og konsoll.

I et intervju med Mashable uttaler hun :

"Jeg kan fortelle deg at du har rett i at neste generasjons konsoll kommer til å bli en veldig premium, veldig avansert, kuratert opplevelse. Du begynner å se noen av tankene vi har i denne håndholdte, men jeg vil ikke røpe alt."

Alle som har brukt den nylig lanserte ROG Xbox Ally X vet at du med et tastetrykk kan bytte mellom det som ser ut som Xbox-grensesnittet - der du kan styre alle spillene dine med analoge pinner og knapper - og vanlig Windows. Dette vil gjøre det mulig å også kjøpe spill fra Epic Games Store, Steam eller andre steder (hvorfor ikke der det er billigst?), og deretter spille dem.

Denne tilnærmingen kan resultere i et overlegent bibliotek, ettersom nesten alt er tilgjengelig for PC i dag, og vil gjøre maskinvaren relativt uavhengig av salg, ettersom PC-formatet er så robust som det kan bli (og de som ønsker det, kan blant annet bruke Xbox utelukkende til Steam-spill).

Men hvis du vil ha det, vil det selvfølgelig koste en pen slant. Forvent at neste generasjon Xbox blir ganske dyr, men det ser ut til at den i tillegg til høy ytelse vil ha mange unike triks og funksjoner som forhåpentligvis vil rettferdiggjøre prislappen.