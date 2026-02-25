Sarah Bond var "tøff å jobbe med" og "fornærmet mange Xbox-ansatte"

HQ

Det har vært mye debatt om hva som faktisk skjedde da Microsoft plutselig kunngjorde på fredag at Phil Spencer og Sarah Bond ville forlate Xbox-teamet, med ny ledelse på plass fra og med i går. Som du kanskje forventer, har det vært en haug med motstridende påstander fra innsidere som sier at de vet hva som skjer, og nå har den vanligvis pålitelige redaktøren Tom Warren fra The Verge delt sin intel.

Han sier at Phil Spencer og Microsoft hadde forberedt seg på hans avgang en stund, men planen var å kunngjøre det denne uken. Dessverre ble informasjonen lekket, så de skyndte seg å gjøre alt offentlig for å forhindre at rykter spredte seg. Når det er sagt, var det en interessant detalj i pressemeldingen om lederskiftet, nemlig at Microsofts administrerende direktør Satya Nadella, den nye spillsjefen Asha Sharma, den forfremmede Matt Booty, og selvfølgelig Phil Spencer selv ga sine synspunkter på endringene, mens Sarah Bond var helt fraværende.

Hun var tross alt sjef for Xbox, og det er selvfølgelig bemerkelsesverdig at hun er borte fra den ene dagen til den neste på denne måten. Warren tror at Bond og teamet hennes ble like overrasket som oss over denne kunngjøringen, og skriver også at hun ikke var helt populær blant sine kolleger. Blant annet får hun æren for den sterkt kritiserte "This is an Xbox"-kampanjen som ble kjørt i fjor, og som visstnok "fornærmet mange Xbox-ansatte internt" :

"Microsoft leverte en markedsføringskampanje som signaliserte at folk ikke trengte å kjøpe en Xbox-konsoll lenger. Budskapet var at 'du trenger ikke en Xbox for å spille Xbox', fordi spillene var tilgjengelige via Xbox Cloud Gaming på TV-er."

Warren skriver også at "de fleste nåværende og tidligere Xbox-ansatte jeg har snakket med de siste dagene er lettet over at Bond forlater Microsoft" fordi hun angivelig var "tøff å jobbe med", selv om flere har uttalt at hun var veldig flink til å komme til enighet med selskaper og utviklere.

Dette sies også å være grunnen til at - som vi rapporterte i helgen - den nye spillsjefen Sharma lovet "the return of Xbox" på sin første dag og skrev også at vi kan se frem til "a renewed commitment to Xbox starting with console". Bonds strategi er rett og slett på vei til komposthaugen, og det vil nå bli en ny retning fremover.

Vi kan legge til at det vanligvis pålitelige Windows Central sier at de har kilder som støtter at Spencers avgang faktisk var planlagt (selv om det ser ut til å ha blitt avslørt i all hast på grunn av lekkasjer). De skriver :

"Våre egne kilder forteller oss at Spencer faktisk har koordinert sin pensjonisttilværelse med Microsoft i flere måneder."

I utgangspunktet høres det ut som om Spencer ser ut til å ha gjort seg klar til å gå, mens Bond bare ble tatt på sengen og kanskje til og med har fått sparken etter å ha blitt avhørt internt om Xbox-kampanjene sine.

Hva synes du om dette?