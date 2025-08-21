Microsoft Flight Simulator får en stor oppdatering for Tyskland

HQ

Asobo Studios ambisiøse Microsoft Flight Simulator 2024 ble utgitt 14. november 2024, og du kan lese anmeldelsen vår her. Spillet har fått flere oppdateringer siden den gang, og nå er tiden kommet for City Update 12: Germany.

Har du noen gang hatt lyst til å fly over Tyskland og nyte de detaljerte byene fra oven? Nå kan vi alle gjøre nettopp det, og det er byer i fem stater inkludert.

Bayerns Augsburg ligger vest for den bayerske hovedstaden München i Sør-Tyskland. Bremen er hovedstaden i den nordvestlige tyske delstaten Bremen. Dresden, Leuben og Leipzig ligger alle i Sachsen. Kiel ligger i Schleswig-Holstein, og Münster ligger i Nordrhein-Westfalen.

Så... la oss fly.