Microsoft har anket blokkeringen av Activision Blizzard-oppkjøpet

Etter at Microsofts oppkjøp av Activision Blizzard King for 68,7 milliarder dollar ble blokkert i Storbritannia av Competition and Markets Authority tok det ikke lang tid før Microsoft og Activision sa de mest sannsynlig ville anke, slik at de kunne jobbe med å få avtalen godkjent i landet. Nå har grunnarbeidet blitt lagt.

Fordi Bloomberg har nå rapportert at anken er inngitt av Microsoft, noe som betyr at prosessen for å få avtalen godkjent har startet igjen. Dermed får vi se om EUs godkjenning av avtalen og andre faktorer går ankeutvalget til å omgjøre blokkeringen om noen måneder.