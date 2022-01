Microsoft har offisielt sluttet å produsere Xbox One-konsoller

HQ

Da Xbox Series S og X ble lansert gikk Microsoft ut med at den digitale versjonen av Xbox One S og Xbox One X ikke lenger ville produseres, mens Xbox One S fortsatt var et alternativ.

Nå avslører The Verge at den siste Xbox One (uansett versjon) ble produsert i slutten av 2022, og selv om forsyningen begynner å gå tom, har de ingen planer om å gjenoppta produksjonen. Dette betyr at lageret som nå er tilgjengelig i detaljhandelen er de aller siste Xbox One S-enhetene.

Cindy Walker, "senior director of Xbox console product marketing", sier i en uttalelse:

"To focus on production of Xbox Series X / S, we stopped production for all Xbox One consoles by the end of 2020."

Dette gjør at det virker som at Microsoft velger en hel annen strategi enn Sony på dette området. I går avslørte Bloomberg at Sony faktisk forlenger produksjonen av PlayStation 4 i hvert fall ut 2022 for å kompensere for mangelen på PlayStation 5-enheter.