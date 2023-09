Microsoft hevdet at de vurderte å forlate spillbransjen under forhandlingene med Activision Blizzard.

HQ

Som du vet, ble Microsoft utsatt for en enorm lekkasje i går, med tonnevis av hemmelige dokumenter som fant veien til offentligheten. Mens mange av dem handlet om ting som ville komme senere (som remastere av The Elder Scrolls IV: Oblivion og Fallout 3, en ny Xbox-modell og neste generasjons Xbox-konsoller) - som Phil Spencer sent i går sa var gamle planer - handlet andre dokumenter om e-postsamtaler og lignende.

Ett av dem gjaldt en dialog mellom en FTC-advokat og Xbox-sjef Phil Spencer under rettsmøtene om Microsofts forsøk på å kjøpe Activision Blizzard. Her forklarte Spencer at et diagram som viste Microsofts vei til 100 millioner abonnenter, der Spencer hevdet at for liten del av kaken kom fra konsoller, kunne føre til at Microsoft forlot spillbransjen:

"Jeg tror ikke at det er slik den fremtidige Xbox-virksomheten vil se ut. Dette er en presentasjon fra enhetsorganisasjonen vår til spilledelsen, så dette er synet på hvordan den fremtidige virksomheten vil se ut fra teamet som har fått i oppdrag å bygge maskinvaren vår.

Jeg kan med ganske stor sikkerhet si at hvis vi ikke gjør større fremskritt enn dette med konsollene, vil vi trekke oss ut av spillvirksomheten. Hvis dette var utfallet, ville vi - jeg tror ikke vi fortsatt ville vært i bransjen.

Majoriteten av kundene våre kommer fra vår egen maskinvare, forhåpentligvis før 2030. Så da du spurte meg om jeg var enig i dette diagrammet om at det lysegrønne og blå, avhengig av hvilke farger du ser der, måtte være mye større mye tidligere. Jeg vil si at vi bør være i den posisjonen innen FY26, '27, ellers må vi ta en annen beslutning med virksomheten."

Det er imidlertid verdt å huske at uttalelsen skal ses i lys av at Microsoft forsøkte å kjøpe Activision Blizzard, og at trusselen om å måtte forlate spillverdenen derfor brukes som et argument for å overbevise dommere og FTC. Spencer har tidligere sagt at oppkjøpet av Activision Blizzard ikke er en "deal-breaker", og med tanke på alt de allerede har kjøpt opp de siste årene, virker det lite sannsynlig at de plutselig skulle selge alt igjen for å forlate bransjen.

