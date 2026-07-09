Mid-Season Invitational 2026: Bilibili Gaming slår Hanwha Life og sikrer seg den første plassen i finalen
Hanwha Lifes «1UP» har nettopp blitt slått ut, og nå venter laget på en motstander i finalen i nedre del av turneringen.
Som vi nevnte i går, er det bare en håndfull kamper igjen i Mid-Season Invitational 2026. « League of Legends-turneringen, som for tiden pågår i Sør-Korea, avsluttes denne helgen, og med det i bakhodet har finalen i den øvre delen nettopp blitt avgjort, noe som betyr at vi nå vet hvilket lag som er det første til å sikre seg en plass i finalen.
Etter å ha slått « Hanwha Life med 3–1, har « Bilibili Gaming gått videre til Grand Final, hvor de nå venter på en motstander som avgjøres gjennom finalen i nedre del av turneringen.
Når det gjelder « Hanwha Life, er laget fortsatt med i turneringen, da de nå har brukt sin andre sjanse, noe som betyr at hvis de taper i finalen i nedre del av turneringen, vil de bli eliminert for godt. Hvem « Hanwha Life skal møte i denne kampen, avgjøres i morgen etter at 3. runde i nedre del av turneringen er avsluttet.
Kampoppsettet og tidspunktene for de kommende dagene ser slik ut.
MSI 3. runde i nedre del av turneringen – 9:00 BST/10:00 CEST 10. juli
- G2 Esports mot Lyon
MSI-finalen i nedre del av turneringen – 9:00 BST/10:00 CEST 11. juli
- Hanwha Life mot vinneren av runde 3 i nedre del
MSI-finalen – 7:00 BST/8:00 CEST 12. juli
- Vinneren av finalen i den øvre delen mot vinneren av finalen i den nedre delen