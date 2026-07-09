Mid-Season Invitational 2026: Bilibili Gaming slår Hanwha Life og sikrer seg den første plassen i finalen

HQ

Som vi nevnte i går, er det bare en håndfull kamper igjen i Mid-Season Invitational 2026. « League of Legends-turneringen, som for tiden pågår i Sør-Korea, avsluttes denne helgen, og med det i bakhodet har finalen i den øvre delen nettopp blitt avgjort, noe som betyr at vi nå vet hvilket lag som er det første til å sikre seg en plass i finalen.

Etter å ha slått « Hanwha Life med 3–1, har « Bilibili Gaming gått videre til Grand Final, hvor de nå venter på en motstander som avgjøres gjennom finalen i nedre del av turneringen.

Når det gjelder « Hanwha Life, er laget fortsatt med i turneringen, da de nå har brukt sin andre sjanse, noe som betyr at hvis de taper i finalen i nedre del av turneringen, vil de bli eliminert for godt. Hvem « Hanwha Life skal møte i denne kampen, avgjøres i morgen etter at 3. runde i nedre del av turneringen er avsluttet.

Kampoppsettet og tidspunktene for de kommende dagene ser slik ut.

MSI 3. runde i nedre del av turneringen – 9:00 BST/10:00 CEST 10. juli



G2 Esports mot Lyon



MSI-finalen i nedre del av turneringen – 9:00 BST/10:00 CEST 11. juli



Hanwha Life mot vinneren av runde 3 i nedre del



MSI-finalen – 7:00 BST/8:00 CEST 12. juli