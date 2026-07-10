Mid-Season Invitational 2026: LECs håp knuses da Lyon slår dem ut G2 Esports
Det gjenstår to kamper, og tre lag er fortsatt med i kampen.
Vel, det var det for LECs håp i Mid-Season Invitational-turneringen i Sør-Korea. Kampen i tredje runde av nedre del av turneringen er nettopp avsluttet, og her har Lyon slått G2 Esports på en ganske overbevisende måte, med et 3-0-resultat til fordel for LCS-organisasjonen.
Dette resultatet betyr at det nå kun er to kamper igjen i MSI 2026, og finalen i nedre del av turneringen spilles i morgen, 11. juli, mellom Hanwha Life og Lyon – hvor førstnevnte sikret seg en plass etter å ha tapt finalen i øvre del av turneringen mot Bilibili Gaming i går.
Etter denne kampen går vinneren videre til Grand Finals for å møte Bilibili Gaming søndag 14. juli, hvor vinneren sikrer seg en plass i Worlds 2026 og også går av med 500 000 dollar i premiepenger.
Med dette sagt kan du se kampoppsettet for de kommende dagene nedenfor.
Finalen i nedre del av turneringen – 11. juli kl. 09:00 BST/10:00 CEST
- Hanwha Life mot Lyon
Storfinale – 12. juli kl. 07:00 BST/08:00 CEST
- Bilibili Gaming mot vinneren av finalen i nedre del
Hvem tror du vil gå hele veien?