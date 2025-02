IO Interactive-publiserte MindsEye viser frem historien og gameplayet

HQ

Det er velkjent i hele spillverdenen at hver Rockstar -utgivelse betyr at mange av de ansatte slutter. Fra de laveste til de høyeste gradene. Med utgivelsen av Grand Theft Auto V valgte mange å gå sine egne veier og starte egne studioer, som for eksempel Leslie Benzies, produsent hos Rockstar i 12 år, med store titler bak seg. Nå, med sitt studio Build a Rocket Boy og med IOI Partners som utgiver, har de kunngjort et utgivelsesvindu for sitt første spill,MindsEye, som kommer sommeren 2025.

MindsEye lover å bli et actioneventyr for én spiller, med historiefortelling i sentrum. Det er en thriller som utspiller seg i Redrock, en ørkenmetropol i en dystopisk, men ikke altfor fjern fremtid. Vi følger historien om Jacob Diaz, en tidligere soldat med et nevralt implantat kjent som MindsEye, som gir ham flashbacks til fortiden, da han tjenestegjorde. Jacob kjemper for å avdekke sannheten i en verden preget av kunstig intelligens, teknologiske eksperimenter og kontrollert militærmakt, kombinert med en refleksjon over kunstig intelligens, grådighet og makt, som bringer jorden til randen av kollaps.

På den tekniske og grafiske siden lover Benzies cinematiske eventyr av høy standard, med karakterer og en verden som føles virkelig levende. "Jeg har viet hele min karriere til å skape fengslende interaktive opplevelser som spillerne kan glede seg over", legger regissøren til. "Vi gleder oss til at spillerne skal fordype seg i opplevelsen vi har skapt for dem, takket være den utrettelige innsatsen vi har lagt ned i hvert eneste øyeblikk av denne tittelen."

Bak den nye tittelen står to selskaper som ikke er så godt kjent for allmennheten. Det første av dem og ansvarlig for utviklingen er Build a Rocket Boy, grunnlagt i 2016 av Leslie Benzies selv og lokalisert i Edinburgh, med studioer i Budapest og Montpellier. Det er fortsatt i sin spede begynnelse som et uavhengig studio og skaper av underholdning. MindsEye vil bli distribuert av IOI Partners, en avdeling av IO Interactive, som er dedikert til å publisere og støtte tredjepartstitler og har mange års erfaring i bransjen. MindsEye vil være deres første utgivelse, så vi må vente på utgivelsen for å vurdere arbeidet deres, men du kan se traileren nedenfor.