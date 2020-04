Du ser på Annonser

Det kubeformede dungeon-crawler-spillet ved navn Minecraft Dungeons ga oss et positivt inntrykk da vi første gang sjekket det ut på Gamescom i fjor, og nå som utgivelsen nærmer seg har vi lengtet etter en siste titt på spillet før lanseringen. Og nylig fikk vi muligheten til å delta på et eksklusivt online-event arrangert av nøkkelutviklerne David Nisshagen, Måns Olson og Laura de Llorens, og vi fikk også litt hands-on-tid med den igangværende lukkede betaen på PC.

Minecraft Dungeons utfolder seg i Minecraft-universet og deler, som forventet, den samme kubete estetikken, som har gjort serien så ikonisk. I motsetning til Minecraft tilbyr Dungeons dog en komplett historiekampanje med stemmeskuespill, hvor den sentrale skurken er Arch-Illageren, en utstøtt som har oppnådd makt etter å ha fått tak i The Orb of Dominance. Historie-scenene i betaen var meget korte (det er ingen fullt animerte mellomsekvenser) og gikk ut på at vi skulle redde landsbybeboere som var blitt terrorisert av den nyoppdagede fienden.

Tilhengere av tradisjonelle dungeon-crawlers vil sannysnligvis føle seg hjemme her, ettersom kjerneelementene føles velkjente. Du utforsker autogenererte dungeons, kjemper mot horder av fiender, og samler så mye verdifullt loot som mulig. Dungeons ses fra et isometrisk perspektiv, og spillerne beveger seg frem ved å venstreklikke (på PC), og man benytter seg av den samme kommandoen til nærkampsangrep. Kampsystemet legger vekt på nærkamp, og de fleste kampene foregår tett på fienden, men ved å høyreklikke kan du også skyte piler for å knerte fiender på lang avstand.

Med dette uventede sidespranget, som avviker markant fra hovedspillet, er det et spill vi tror alle kan nyte uansett om de kjenner serien fra før eller ei. Det betyr dog ikke at Minecraft-fans ikke vil støte på noe familiært utover alle kubene. Fiendtlige vesener som eksploderende Creepers, Chicken Jockeys og Skeleton Horsemen er offensive veisperringer, som er tatt rett fra det originale spillet. Utviklerne fortalte oss også at de i Dungeons forsøkte å videreføre den humoren som har blitt en del av seriens identitet. Vi opplevde dette på en stream, hvor en utviklers pilspisser vokste seg til komiske proporsjoner etter å ha modifisert dem med magi.

I betaen fikk vi prøve oppdrag fra tre baner, og disse var Pumpkin Pastures, Creeper Woods og Creepy Crypt. Hver av disse banene inneholdt autogenererte ruter og ferdigskrevne oppgaver, som utviklet seg på samme måte hver gang. Pumpkin Pastures med sine lyse høstfarger tilbød en mer åpen og flytende rute å utforske, og den dystre Creeper Woods føltes mer inneklemt og klaustrofobisk. Hver bane hadde også skjulte stier, som gir nysgjerrige spillere mulighet for å gå på skattejakt. I en av banene befant vi oss i et gravkammer, hvor vi måtte gjennomføre en gåte før vi fikk belønningen.

Vi likte at vi kunne utstyre oss med alt loot vi fant, ettersom det ikke var noe klassesystem, som kunne medført restriksjoner. Alt loot kan også modifiseres ved å bruke "enchantment points", som du får ved å tjene XP og stige i level. Alt loot har hvert sitt sett tilfeldige evner, og disse kunne oppgraderes opptil tre ganger ved å benytte poeng. Vi fant for eksempel en øks som hadde Fire Effect, som gjorde oss i stand til å sette fyr på fiender. En annen hadde Thundering, hvilket ga oss 30 prosent sjanse for å treffe fiender med lyn. Vi likte dette systemet, da det ikke gjorde bestemte utstyrs-deler overlegne på grunn av høyere basis-stats, og vi tenkte oss nøye om før vi valgte hva vi skulle utstyre oss med.

Minecraft Dungeons kan både spilles online og via lokal co-op, og vanskelighetsgraden skaleres avhengig av hvor mange spillere som er med i deres party. En mekanikk vi var spesielt glad for ved co-op var hvordan sterkere og sterkere fiender vill dukke opp inntil du fikk gjenopplive din falne medspiller, eller inntil du døde i forsøket. Loot i co-op er individuelt for alle spillere, hvilket er enda et element vi satte pris på, ettersom det setter en stopper for grådige spillere som napper til seg all fangsten før alle andre. Enda en ting som er verdt å notere er at det ikke er noen mulighet for å overføre ting mellom karakterenes inventory - du er nødt til å skaffe alt selv.

Utviklerne bekreftet at det ville ta rundt fem timer å løpe gjennom alt historieinnholdet, men vi kan se at det er en stor gjenspillingsverdi her. Hvert oppdrag du drar på har en justerbar vanskelighetsgrad, og dette dikterer utfordringen, samt sjeldenheten i lootet du kan få tak i. Å spille gjennom et level på høy vanskelighetsgrad sammenliknet med en gjennomspilling på det laveste nivået er en forfriskende forandring, da du her vil støte på nye trusler som for eksempel magiske fiender. En høyere vanskelighetsgrad kombinert med autogenererte dungeons og løftet om bedre loot gjorde at vi vendte tilbake for å spille gjennom betaens tre baner flere ganger.

Før de avsluttet livestreamen avslørte utviklerne noen av deres planer etter lanseringen, og fortalte også mer om Hero Edition. Vi lærte at cross-saves og cross-play ikke vil være mulig ved lanseringen, men vil tilføyes i fremtiden. De nevnte også at Hero Edition ville fungere som et Season Pass og ville gi spillerne to massive historiedrevne DLCer. Vi fikk ikke vite når disse kommer, men Hero Edition-eierne får noen Day One-godter som for eksempel en kjælekylling og to forskjellige karakter-skins.

Minecraft Dungeons virker som et lovende, men uventet eventyr i den vilt populære franchisen, og heldigvis trenger vi ikke vente lenge før den fulle utgivelsen. Vi likte at man kan utstyre seg med alt av loot, samt hvordan alle enchantments gjorde at vi virkelig tenkte oss om før vi valgte hva vi skulle beholde og ikke. Vi er sikre på at dette blir en hit for fans av serien, og vi oppfordrer dungeon-crawler-entusiaster til å ha det på radaren.

Minecraft Dungeons skal lanseres den 26. mai på PC, PS4, Switch og Xbox One, og vil være tilgjengelig for Xbox Game Pass-abonnenter ved lanseringen.