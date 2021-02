Minecraft Dungeons passerer 10 millioner spillere

Du ser på Annonser

Det ser ut til at det var en genistrek å annonsere en rollespillvariant av Minecraft i fjor. Siden premieren i mai 2020 har Minecraft Dungeons nå passert ti millioner spillere som har gått på co-op-eventyr i jakt på loot.

Minecraft Dungeons er tilgjengelig på PC, Switch, PlayStation 4, Xbox One og Xbox Series. Det inngår også med Xbox Game Pass, som garantert har bidratt til å øke populariteten. På spillets offisielle hjemmeside har Mojangs "narrative designer" og "creative writer" Kelsey Howard oppsummert hva spillerne har oppnådd i spillet og skriver:

"So, what have all ten million of you been up to? Well, the Arch-Illager has been defeated a casual 5,934,629 times. That's nearly as many times as the Arch-Illager has beaten me, so I'm glad everyone collectively avenged me. The most shocking fact of all might be that you spent a combined total of 1141 YEARS in camp! I tried to ask my boss if I could go camping until 3162 and he laughed in my face. Most impressively though, the Redstone Monstrosity has been beaten a total of 7,044,521 times! Of course, there were 19,511,994 attempts to best the Redstone Monstrosity, but hey... practice makes perfect."

Som vi kunne rapportere i går slippes to nye omganger DLC i slutten av denne måneden, så vi kan nok regne med at spillerantallet vil fortsette å vokse i lang tid fremover.