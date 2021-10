Minecraft er mer populært enn noensinne med 141 millioner spillere hver måned

HQ

Minecraft-studioet Mojang hadde et digitalt event i helgen kalt Minecraft Live 2021. En av tingene de fortalte om da var det faktum at Minecraft ikke har mistet sin popularitet til tross for at folk ikke lenger er like isolerte hjemme som under pandemien, men faktisk til og med har økt noe.

Allerede i april ble det avslørt at Minecraft tidligere i år hadde nesten 140 millioner månedlige spillere. I stedet for å hoppe av når livet nå begynner å gå tilbake til normalen, viser det seg at minst en million spillere faktisk har blitt med på moroa og dermed er det nå 141 millioner som spiller hver måned.