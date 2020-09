Du ser på Annonser

For to uker siden annonserte plutselig Mojang at Minecraft ville komme til PlayStation VR før kalenderen sa oktober, noe de har klart med god margin.

Den gratis PSVR-oppdateringen til Minecraft kan nemlig lastes ned nå, og for å feire anledningen har vi fått en ny trailer som viser hvordan Immersive-modusen ser ut i virtual reality.