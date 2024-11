Minnesota Rokkr avslører 2025 Call of Duty League-liste

HQ

Mens vi har en ganske god ide om 2025 Call of Duty League tidsplan takket være den nylige lekkasjen, venter vi fortsatt på fast bekreftelse på når saken vil starte fra Activision. Inntil det kommer, kan vi i stedet se på en annen listeavsløring for 2025-sesongen, med denne for Minnesota Rokkr.

Laget består av tidligere CDL-veteraner, for det meste fra Paris Legion. Firespillertroppen inkluderer; Justice "Estreal" McMillan, Giovanni "Gio" Webster, Dylan "Nero" Koch og Paul "PaulEhx" Avila.

Med denne troppen på plass er vi stadig nærmere en retur for 2025-sesongen, som vil bli spilt på Call of Duty: Black Ops 6, selv om Activision teknisk sett ikke har bekreftet det heller ennå.