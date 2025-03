MLB-sesongen åpner neste uke med en spesiell tur til Japan for MVP Shohei Ohtani

HQ

En måned etter Super Bowl, og mens NBA-sesongen nærmer seg slutten, vil en annen stor sportsliga nå amerikanske hjem: Major League Baseball. Det er bare én uke til sesongstarten, som vil finne sted på den andre siden av kloden: Japan.

Baseball er en av Japans mest populære idretter, så det er ikke uvanlig at MLB arrangerer Tokyo Series, som er sesongåpningen i Japan. I 2025 starter MLB 18.-19. mars i Tokyo Dome, med to kamper mellom Los Angeles Dodgers - fjorårets vinnere - og Chicago Cubs. Dodgers er der den populære japanske spilleren Shohei Ohtani, MVP i 2024 og en av de best betalte idrettsutøverne i verden, spiller. Minst tre andre japanske spillere kan være med i troppen til neste ukes Tokyokamper: høyrehåndsspilleren Yoshinobu Yamamoto for Dodgers, og venstrehåndsspilleren Shota Imanaga og utespilleren Seiya Suzuki for Cubs.

Dette blir sjette gang MLB-åpningskamper spilles i Japan, første gang var for 25 år siden. Den amerikanske baseballligaen har arrangert mer enn 200 internasjonale kamper i 11 land, deriblant Storbritannia, Cuba og Puerto Rico. I år reiser MLB også til Monterrey i Mexico 24.-25. mars.

Etter disse internasjonale kampene vil den tradisjonelle åpningsdagen, med 14 kamper på én dag, finne sted 27. mars, den tidligste noensinne (den pleide å begynne i april). Den ordinære sesongen vil vare frem til 28. september 2025.