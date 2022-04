HQ

Amerikanerne slo i gang baseballsesongen forrige uke, og i den anledning passet det godt at også årets utgave av MLB The Show ble utgitt sist tirsdag. Fjorårets utgave var meget bra, men har San Diego Studios klart å følge opp suksessen i år?

Det korte svaret er nei. Faktisk ganske langt unna også for å være ærlig. Det betyr derimot ikke at årets utgave er dårlig, men som så mange andre sportsspill er det lite endringer fra år til år på tross av at MLB-serien har vært blant de beste i klassen på området.

I fjorårets versjon fikk vi gode tilskudd som en bedre Road to The Show-utgave (hvor du styrer èn spiller), og i tillegg en liten forbedring av March to October, som lar deg spille en hel sesong uten å nødvendigvis måtte spille alle 162 kampene. Dette var kjærkomne tilskudd, og forventningene til forbedringer nok en gang var store på forhånd. Dessverre leverer kun én av de.

Road To The Show er nærmest identisk med fjorårets utgave, og har de samme scenene, de samme kommunikasjonsvalgene og de samme treningsalternativene. Det sies at man ikke skal endre på ting som fungerer, men jeg tenker det får være måte på. Litt endringer må det gå an å forvente et helt år senere fremfor en «ctrl + c, ctrl + v»-løsning. Heldigvis er det gjort forbedringer på March to October som lar deg spille mer enn én sesong denne gangen. Det gjør det blant annet bedre for de av oss som liker et av de dårligere lagene da dette gir deg muligheten til å bygge opp laget over sesonger. Med andre ord blir det en noe enklere utgave av Franchise-modusen, som også er rimelig urørt siden sist.

Det er riktignok en minimal del av innholdet som er å finne i MLB The Show 22. Her kommer prinsippet med å ikke endre noe som fungerer godt til rette. Det er nemlig fortsatt massevis av innhold både den som ønsker å spille alene, og de som ønsker å spille på nett mot andre. Sistnevnte er dessverre ikke så lett alltid for oss som bor på denne siden av dammen ettersom spillerbasen er rimelig tynn for et baseballspill her, selv om det har bedret seg etter at Xbox også fikk tilgang på spillserien.

For meg å sitte her og ramse opp alt som er i dette spillet kan jeg nesten heller bare henvise til anmeldelsen av fjorårets versjon her, for det er akkurat det samme du får nå. Et Conquest-kart hvor du gradvis møter de forskjellige lagene i ligaen i kamper som bare varer i 3 omganger, korte øyeblikk (som i mine øyne er helt fantastisk) og andre småspill som hjelper deg til å låse opp spillere og andre premier. Selv om Diamond Dynasty-modusen er veldig rettet mot det å innhente penger fra meg og deg har de også gjort det mulig å bygge et veldig godt lag kun ved å spille spillet, men da må du spille mye.

Kommentatorene i spillet er faktisk blitt vesentlig verre siden sist, og de sier en rekke feil mot hva som faktisk skjer i spillet. Dette er et irritasjonsmoment som gjør at jeg tidlig måtte slå av kommentatorene helt, og det er litt synd ettersom de kommer med nyttig informasjon innimellom som jeg da går glipp av. Utseendemessig er det ikke gjort store endringer siden sist, men det er heller ikke nødvendig all den tid spillet ser rett og slett nydelig ut, og er kanskje et av de beste sportsspillene på grafikk-fronten.

Kort oppsummert er MLB The Show 22 mye av det samme som forgjengeren, med noen små forbedringer her og der for såkalt «Quality of Life», som gjør spillet enklere. Simmingen i conquest går langt fortere, og det er veldig kjekt. I tillegg rangeres du på nett nå etter hvor mange omganger du spiller fremfor hvor mange seire som var tidligere. Dette gjør det litt lettere for de av oss som ikke er kjempegode i spillet. Koser du deg med MLB The Show 21 så kan jeg like greit anbefale å fortsette med det. Det vil være en spillerbase der i lang tid fremover mest sannsynlig. Spillet er bra, men ikke verdt å betale 699,- for en oppgradering fra 21. Det må snart skje noe med utgivelsessyklusen hos sportsspill slik at det ikke bare blir en roster-oppdatering til fullpris.

