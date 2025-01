Mohamed Salah og Rodrygo er de neste målene for den saudiske proffligaen

HQ

Al-Hilal, den saudiske Pro League-klubben som skapte overskrifter da de signerte Neymar for to år siden, innser at den brasilianske stjernen i praksis er på vei bort fra klubben, og forhandler med klubber i den nordamerikanske MSL. Lederen i den saudiske ligaen er på jakt etter en erstatter, og de vil ha en anerkjent stjerne: en som ikke bare spiller god fotball, men som også gir internasjonal anerkjennelse.

Rudy Galetti, reporter fra TeamTalk, har sagt at strategien deres er å erstatte Neymar på slutten av sesongen, og de har to toppkandidater på listen: Mohamed Salah og Rodrygo Goes.

Salah, 32 år, er på samme alder som Neymar, men han er på toppen av sin karriere og har sin beste sesong så langt i Liverpool. Til tross for det går kontrakten hans ut til sommeren, og han er overbevist om at Liverpool ikke kommer til å forlenge den, og at 2025 blir hans siste år. I den alderen virker det sannsynlig at han går til Saudi-Arabia, i fotsporene til Cristiano Ronaldo eller Benzema.

Det andre valget for Al-Hilal er mer overraskende. Rodrygo er mye yngre, 24 år gammel, og har kontrakt med Real Madrid frem til 2028. Men med Vinícius og ankomsten av Mbappé og Endrick, er spiss-posisjonen godt dekket i Madrid. Hvis de skulle signere en ny spiss, kan Rodrygo, til tross for talentet sitt, være det svakeste leddet for Real Madrid, noe som gjør det mer sannsynlig at han forlater klubben...