Den brasilianske stjernen Neymar Júnior, tidligere Barcelona og Paris Saint-Germain, er et av de mest gjenkjennelige ansiktene fra den saudiske proffligaen, og har for tiden spilt for Al Hilal siden 2023. Neymar har imidlertid knapt spilt på grunn av korsbåndskaden han pådro seg i oktober 2023 med Brasil, og nå er han ikke registrert i den saudiske ligaen på grunn av begrensningene for utenlandske spillere, noe som betyr at han kun kan spille i den asiatiske Champions League.

Al-Hilal jobber for å overbevise Neymar om å bli, og selv den saudiske proffligaen prøver i det minste å få ham til å signere for en annen saudisk klubb, i håp om å gjøre Neymar til ambassadør for verdensmesterskapet i 2034, som skal arrangeres i Saudi-Arabia. Givemesport melder imidlertid at Neymar er i innledende samtaler om å bytte kontinent og gå til Chicago Fire FC, i MLS.

Ifølge disse rapportene er Chicago Fire den eneste klubben som har Neymar på sin "Discovery List", en prosess som gir dem eksklusive rettigheter til å forhandle. Inter Miami, som allerede har tidligere Barcelona-spillere som Leo Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets og Jordi Alba, vil naturligvis være interessert i å signere Neymar og gjenforene "MSN", men andre økonomiske kontroller kan forhindre at det skjer.

Chicago Fire, som ble grunnlagt i 1998, vant MLS-tittelen i sitt debutår, men har ikke vunnet en større tittel siden Supporternes skjold i 2003 (tildeles det beste laget fra den ordinære sesongen, før sluttspillet). Fire har ikke nådd sluttspillet siden 2017, men Neymar kan gi laget et løft.

Chicago Fire har noen måneder på seg til å forhandle om Neymar, ettersom overgangsvinduet i MLS er åpent fra 31. januar til 23. april.