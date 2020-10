Monster Hunter Rise - Førsteinntrykk

Du ser på Annonser

Nintendo Switch-spillere ble etterlatt litt i skyggen da Monster Hunter: World tok verden med storm, men det later til at Capcom nå vil gjøre opp for dette. Det ble avslørt forrige måned at Switch-eiere får hele to store Monster Hunter-opplevelser i 2021, i form av Monster Hunter Rise, og også en oppfølger til Stories. Rise er dog det mer tradisjonelle av de to spillene, og er blitt navngitt etter den gripekroken vi har sett i trailere, som kalles en Wirebug. Det er enda en stund til lanseringen, men vi har sett spillet i aksjon, og har også pratet med produsent Ryozo Tsujimoto og regissør Yasunori Ichinose for å høre mer om prosjektet og hva som er nytt.

Selve historien i Rise utfolder seg et helt nytt sted ved navn Kamura Village, som er blitt tvunget i kne etter et stort angrep av flere monstre. Selve begivenheten blir kalt "The Rampage", og det hadde faktisk skjedd en gang før også, for 50 år siden. Du som spiller og resten av landsbyboerne må jobbe sammen om å slå tilbake mot denne trusselen, og finne ut av hemmeligheten bak The Rampage. Et monster ved navn Mangnamalo spiller en sentral rolle her, og kan også ses på spillets forside.

Og så tilbake til Wirebug, for den er nok den viktigste tilføyelsen her. Den tillater nemlig spillere å nå høyder man aldri har kunnet nå i tidligere kapitler i serien. Wirebug kan brukes til å klatre opp og ned fjellvegger, men kan også brukes til å komme seg over store hull og stup. Og ikke bare det, for den kan også brukes i kamp, både til å dra seg opp når man er nede og å bruke den sammen med våpen for å utføre kule komboangrep.

Rise byr på en kombinasjon av helt nye og tilbakevendende monstre, og her er det mest prominente tidligere nevnte Mangnamalo. Utover dette fryktinngytende beistet er det allerede tre monstre i Rise vi kjenner til, Tetranadon, Aknosom og Great Izuchi. Tetranadon er den som skilte seg mest ut for meg. Se bildet nedenfor.

Jeg fikk vite av Yasunori at disse nye monstrene er blitt designet fra bunnen, til å utfordre spilleren og tvinge dem til å bruke de nye mekanikkene de har implementert:

"Even for the returning monsters we redesigned their AI patterns as if we didn't have the existing monsters AI adapted to the new systems, as then it might be too easy just to cheese the Wirebug. Even if you're flying around with the Wirebug, the monsters, for example, might be able to understand that you are flying through the air and will try and take you down or get out of your way."

Så både nye og tilbakevendende monstre har nye triks oppi ermet, som gjør at du ikke kommer til å føle deg overlegen i kamp, selv med en Wirebug.

En ny kompanjong i spillet er Palamute, som regissør Yasunori Ichinose fortalte oss ble implementert da fans av serien har lengtet etter en hundeversjon av ikoniske Palico i årevis.

"We thought we could have a more active companion so the Palamute was added to fill that role, and it more directly supports the player not only in terms of being able to ride it and move around without using up stamina, but it will also be able to help you directly attack the monsters."

Utover det kan du bruke Palamute til å utforske unike deler av dine omgivelser, og når du rir på dens rygg kan du også bruke bestemte items uten å måtte stoppe.

Monster Hunter Rise er eksklusivt til Nintendo Switch, og derfor bruker spillet også noen av plattformens unike funksjoner, som muligheten til å spille håndholdt og støtte for amiiboer. Amiibo-utgaver av Palico, Palamute og Mangnamalo lanseres sammen med spillet, og hver av disse kan brukes til å få spesielle rustninger. De kan også brukes til å låse opp daglige utfordringer, som gir spesielle belønninger.

Vi kan forestille oss at Monster Hunter: Rise vil få mange til å kjøpe sin første Switch når det lanseres i mars. Vi gleder oss til å se om det klarer å følge i sporene til World, som virkelig tok verden med storm da det ble lansert i 2017.