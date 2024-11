Monster Hunter: Wilds er allerede det 22. største spillet på Steam gjennom tidene

HQ

Nylig fortalte vi alt om den brølende suksessen som er Dragon Age: The Veilguard på Steam og hvordan spillet har overgått rekorder fra andre enspiller-spill, ikke bare fra BioWare, men EA som utgiver som helhet. Det siste Dragon Age, til tross for all sin suksess, toppet seg på litt over 70 000 spillere, noe som ikke er noe lite tall, men som er beskjedent sammenlignet med hva Monster Hunter hadde i vente.

I går begynte Monster Hunter: Wilds betaen, og dette er tydeligvis noe fansen virkelig, virkelig, virkelig har gledet seg til, ettersom spillet i løpet av få timer etter debuten, ifølge SteamDB, klarte å nå et topp samtidig spillerantall på 463 798 spillere. Jøss!

For referanse, på Steams hitlister gjennom tidene, er det nok til å gjøre denne betaen til det 22. største samtidig spilte spillet på Valves plattform noensinne, og slår ut suksesshistorien som var Helldivers II, Among Us, Sons of the Forest, og Grand Theft Auto V, og kommer mektig nær å overvinne Fallout 4, Terraria, og til og med Call of Duty (som nylig så den rekordstore Black Ops 6-debuten ).

Det ser selvsagt ut til at vi har en monumental lansering i vente i februar, når Monster Hunter: Wilds gjør sin fulle ankomst.