Monster Hunter: Wilds er designet for å være tilgjengelig for alle spillere

Det er ingen tvil om at Monster Hunter: Wilds kommer til å bli en av tungvekterne i den stadig mer formende 2025-utgivelsesrekken. De mer åpne områdene, det større utvalget av monstre og de nye jakt- og bevegelsesmulighetene gjør det til et nytt bidrag som sikter mot toppen. Og regissørene ønsker at det skal tiltrekke seg enda flere nye spillere enn Monster Hunter World gjorde.

Under Gamescom satte vi oss ned igjen med regissør Yuya Tokuda, produsent Ryozo Tsujimoto og art director Kaname Fujioka, som vi snakket med og utdypet vår forrige prat på Summer Game Fest. På Gamescom hoppet vi inn for å snakke om tilgjengelighet og ringe tilbake serieveteraner som har vært borte en stund, slik tilfellet var med vår redaktør David Caballero. Tokuda forklarte det perfekt :

"Jeg prøver alltid å balansere enhver ny funksjon som blir lagt til i spillet med tanke på å ikke gjøre det strengt tatt bare for de eksisterende hardcore Monster Hunter-fansen, og ikke gjøre det til noe som bare er nyttig for nybegynnere."

"Den nye fokusmodusen vi har lagt til, for eksempel, er noe du kan bruke som et ekstra verktøy hvis du er en hardcore-bruker, eller hvis du er nybegynner og synes det er vanskeligere å få grep om handlingen og posisjoneringen, så er fokusmodus en veldig nyttig måte å rette angrepene dine riktig på. Så jeg tror at hver gang vi utfordrer oss selv og presser opplevelsen ytterligere, sørger jeg alltid for at vi simulerer i tankene våre hvordan det kommer til å påvirke alle typer spillere vi har."

