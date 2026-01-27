Mordekai & Rigby fra Regular Show kommer til Fortnite denne fredagen

HQ

Det gikk rykter, og nå er det offisielt: Mordekai og Rigby fra Regular Show kommer til Fortnite! Samarbeidet mellom den populære Cartoon Network-serien og Battle Royale-spillet par excellence kommer denne fredagen, 30. januar, i butikken på Fortnite.

Til tross for at de er elskede figurer og blant de mest etterspurte av fansen, er det ikke bare gode nyheter. Rigby kommer som en sidekick og ikke som et skinn. Dermed unngår man "robot"-problemet med andre korte figurer i spillet, men det er likevel en skuffelse for mange fans å ikke kunne spille som en av seriens hovedfigurer.

Samarbeid med Cartoon Network-serier er veldig vellykket i Fortnite. Vi har allerede sett karakterer fra Adventure Time og Ed, Edd, n Eddy, så det er mulig at dette samarbeidet i fremtiden vil gi oss flere karakterer og kanskje en alternativ versjon av Rigby som er et skinn. Hvilke andre figurer fra serien eller Cartoon Network generelt vil du gjerne se komme til Fortnite? Gå heller ikke glipp av guiden vår for å fullføre Kennys oppdrag fra South Park-minipasset.