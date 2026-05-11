Mortal Kombat 2 får den største franchiseåpningen noensinne på kino

Etter mye ståhei og en lang forsinkelse i forkant av lanseringen, har Mortal Kombat 2 offisielt ankommet kinoene. Etter at kinodebuten var unnagjort fikk Mortal Kombat 2 den største åpningen i filmserien så langt, med en samlet omsetning på 63 millioner dollar.

Av dette kommer 40 millioner dollar fra USA (via BoxOfficeMojo), noe som ikke er så overraskende, men det er verdt å merke seg at de opprinnelige forventningene var at filmen skulle tjene rundt 50 millioner dollar i USA. Denne inntjeningen på 40 millioner dollar var ikke nok til å vippe Djevelen bærer Prada 2 av topplasseringen i løpet av helgen, da den ser 700 millioner dollar for hele kinobesøket.

Med tanke på at den første Mortal Kombat-filmen ble utgitt under COVID, og at franchisen før den gang ikke dukket opp ofte på kino, var det mye som hvilte på Mortal Kombat 2s skuldre. Med et foreslått budsjett på rundt 80 millioner dollar har vi imidlertid fortsatt en vei å gå før filmen går i null.