Mortal Kombat-oppfølgeren har fått lite overraskende regissør

Til tross for å være en mildt sagt middels film gjorde Mortal Kombat det såpass bra på kino og HBO Max at oppfølgeren som legges opp til raskt fikk klarsignal fra Warner Bros. og New Line. Den gang fikk vi bare vite at Jeremy Slater (The Umbrella Academy, Moon Knight og The Exorcist-serien) skal stå for historien, men i dag er det tid for en relativt forutsigbar oppdatering.

Deadline avslører at filmingen av den foreløpig unavngitte oppfølgeren til Mortal Kombat nesten kan starte siden Simon McQuoid, som også lagde den forrige, har takket ja til regissørrollen igjen. Forhåpentligvis betyr dette at de ikke tar lang tid før vi får vite om Mike "The Miz" Mizanin faktisk får rollen som Johnny Cage eller ei.