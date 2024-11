MotoGP bekrefter ny lokasjon for sesongens siste Grand Prix i solidaritet med Valencia

HQ

MotoGP har offisielt kunngjort at sesongens siste Grand Prix, som var forventet å bli avholdt i Valencia, i stedet vil finne sted på Circuit de Barcelona-Catalunya, fra 15. til 17. november.

Den valencianske Ricardo Tormo-banen, i Cheste, ble skadet på grunn av kaldfronten som forårsaket oversvømmelser og over 200 dødsfall. Derfor vil det siste MotoGP Grand Prix-løpet bli arrangert solidarisk, til inntekt for de som ble rammet av katastrofen som fant sted for en uke siden.

Beliggenheten, like i nærheten av Valencia, er ideell logistisk sett, ettersom mange piloter og team allerede hadde bestilt flybilletter til Barcelonas flyplass. De som hadde kjøpt billetter til arrangementet i Valencia, vil få muligheten til å enten be om full refusjon eller sikre seg en billett til sesongen 2025.

Ifølge El País vil alle pengene som kommer inn fra de nye billettene bli donert til regionen. Men ikke bare penger: Organisasjonen vil også donere alle gjenværende varer (inkludert varme klær) samt mat og vann til regionen når arrangementet er ferdig. Det vil også bli holdt auksjoner, en personlig og en på nettet, for å samle inn mer penger, blant annet ved å selge signerte hjelmer eller klær.

I tillegg til det solidariske aspektet ved arrangementet, blir det også et spennende ritt, ettersom det ennå ikke er avgjort hvem som vinner mesterskapet. Jorge Martín er favoritt, men Pecco Bagnaia har fortsatt sjanser til å vinne.