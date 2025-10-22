Mouse: P.I. For Hire har blitt utsatt til begynnelsen av 2026

HQ

Nylig ble det bekreftet at vi på Galaxies Autumn 2025 Showcase ville få vite den nøyaktige utgivelsesdatoen for den gummislange-animerte Mouse: P.I. For Hire. Det var en rimelig antagelse at en slik forpliktelse ville bety en debut i 2025, men dette var tydeligvis aldri intensjonen.

I forkant av fremvisningen har utvikleren Fumi Games og utgiveren PlaySide Studios sendt ut en uttalelse der de bekrefter at Mouse: P.I. For Hire vil lanseres tidlig i 2026. Den nøyaktige datoen vil fortsatt bli avslørt i morgen, men de ønsket å dele denne avklaringen for å sikre at fansen hadde forventningene sine i sjakk.

"I forkant av avsløringen ønsket vi å fortelle deg at vi har tatt beslutningen om å flytte lanseringen av Mouse: P.I. For Hire fra 2025 til tidlig 2026.

"Støtten dere har vist oss gjennom årene har betydd alt for oss. Vår høyeste prioritet er at spillet skal gi dere en best mulig opplevelse, og dette vil bidra til å sikre at vi kan leve opp til det."

Neste smakebit på spillet finner du på Galaxies Showcase den 23. oktober kl. 20:00 BST/21:00 CEST, og du kan få en forsmak på hva du kan forvente deg ved å gå over her.