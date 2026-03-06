Mouse: P.I. For Hire vil ta rundt 12 til 20 timer å fullføre

HQ

Med lanseringen truende etter den nylige forsinkelsen, kan du være interessert i å høre enda mer om Fumi Games 'kommende og etterlengtede gummislange indie actionspill, Mouse: P.I. For Hire. Hvis det høres ut som deg, har vi noen gode nyheter ettersom utvikleren har delt ut detaljene om to veldig viktige punkter relatert til tittelen.

For det første forteller utvikleren oss at Mouse: P.I. For Hire vil ta spillerne rundt 12 til 20 timer å fullføre, med den nøyaktige fullføringstiden som er avhengig av hvordan du spiller.

På toppen av dette blir vi informert om prisen på Mouse: P.I. For Hire, som vil være ganske rimelig som $ 29.99. Så det er tydelig at vi er i butikken for et annet spill som ønsker å tilby en svært ønsket opplevelse til en rimeligere prislapp, slik tilfellet var i fjor med Clair Obscur: Ekspedisjon 33, Split Fiction, og mer.

Gleder du deg til Mouse: P.I. For Hire? Hvis du ikke allerede har gjort det, ikke gå glipp av vår siste forhåndsvisning dedikert til spillet.